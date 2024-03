Speciale energia: Nucleare, von der Leyen, prolungare vita centrali può aiutare a raggiungere obiettivi climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prolungamento della durata di vita delle centrali nucleari esistenti può contribuire a raggiungere gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso del vertice sull'energia nucleare a Bruxelles."Estendere il funzionamento sicuro dell'attuale flotta nucleare è uno dei modi più economici per garantire energia pulita su scala", ha detto la von der Leyen, aggiungendo però che tali tecnologie devono affrontare sfide come la garanzia dei finanziamenti, e che i progetti recenti hanno sforato il budget e il costo dell'energia. (Res)