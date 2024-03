Speciale energia: Nucleare, presidente Iohannis, Romania diventi leader regionale nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania intende diventare un leader regionale in termini di gestione e attuazione dell'energia nucleare, nella formazione di esperti e come snodo delle catene di fornitura. Lo ha detto il presidente romeno Klaus Iohannis al vertice sull'energia nucleare di Bruxelles. "La Romania è determinata a sviluppare il suo programma di energia nucleare aumentando la capacità di produzione su larga scala e attuando la tecnologia innovativa dei piccoli reattori modulari, in collaborazione con gli Stati Uniti e altri partner chiave”, ha detto il capo dello Stato. Iohannis ha sottolineato che il cambiamento climatico rappresenta "una sfida globale", che richiede un'azione coordinata e misure ambiziose. "L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) svolge un ruolo cruciale nel facilitare la cooperazione per aumentare il nostro sviluppo sociale ed economico. La cooperazione della Romania con l'agenzia continuerà mentre ci muoviamo verso un futuro più sostenibile e sicuro dal punto di vista energetico", ha proseguito Iohannis. (Rob)