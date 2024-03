Speciale energia: Macron, efficacia, rinnovabili e nucleare sono necessari per energia a basse emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'efficacia, le rinnovabili e il nucleare sono i tre pilastri necessari per produrre energia a basse emissioni di CO2. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo in apertura del summit internazionale del nucleare a Bruxelles. Il capo dello Stato ha definito "idiota" produrre energia da fonti fossili. "In Francia abbiamo prodotto 9 gigawattora e ne annunciamo altri 14 supplementari", ha detto il capo dello Stato, spiegando che nei prossimi anni in Europa saranno prodotti 50 gigawattora da nucleare. Macron ha poi sottolineato l'importanza di "garantire tutti gli anelli della catena industriale, quindi il settore dell'energia può essere una fonte importante di sviluppo industriale". (Beb)