Speciale energia: Nucleare, Pashinyan, energia nucleare indispensabile nella lotta ai cambiamenti climatici

- In quanti Stato dipendente dalla produzione di energia nucleare, Armenia è convinta che sia indispensabile nella lotta ai cambiamenti climatici. Lo ha affermato il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, parlando nel corso del vertice sull'energia nucleare a Bruxelles. Il premier ha sottolineato che l'Armenia riconosce il diritto inalienabile di tutti gli Stati parti del Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp) di sviluppare il settore "per scopi pacifici senza discriminazioni e barriere politiche". Inoltre, Pashinyan ha ricordato che Erevan "ha aderito con orgoglio" alla storica decisione presa alla conferenza COP28 che ha riconosciuto l'energia nucleare come una delle soluzioni al cambiamento climatico. "L'energia nucleare è un punto essenziale della nostra strategia che garantisce sia la sicurezza energetica della nostra nazione sia la mitigazione dei cambiamenti climatici", ha proseguito il capo del governo. Pashinyan ha aggiunto che il suo Paese apprezza gli sforzi del direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica "per portare l'energia nucleare in prima linea nelle discussioni di alto livello sulla mitigazione dei cambiamenti climatici". Il premier ha poi annunciato la decisione dell'Armenia di estendere di altri 10 anni il funzionamento della sua centrale nucleare di Metsamor, dal 2026 al 2036. (Rum)