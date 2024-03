Lavoro: Tenerini (FI) su sicurezza, agire su prevenzione, controlli e incentivi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tenerini ha continuato: "È stato attuato il sistema della patente a crediti, dopo anni di inerzia, che lungi dal rappresentare un aggravio dovrà favorire e accompagnare la compliance delle imprese. Il governo ha introdotto un sistema premiale per le imprese virtuose nel rispetto delle norme sulla sicurezza e abbiamo anche approvato la legge per l'introduzione nelle scuole dell'insegnamento della sicurezza sui luoghi di lavoro. La responsabilità primaria delle istituzioni è quella di rendere i ragazzi consapevoli ed edotti, in modo da costituire una vera e propria cultura della sicurezza. Un complesso di interventi, quindi, che segnano un cambio di approccio e un decisivo passo avanti rispetto al passato, per la tutela delle donne e degli uomini che, ogni giorno, svolgono il proprio lavoro: quel lavoro su cui si fonda la nostra Repubblica". (Rin)