Usa: "Cnn", dipartimento di Giustizia fa causa ad Apple per violazione legge antitrust

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti promuoverà un'azione legale contro il colosso del digitale Apple per violazione della legislazione antitrust. Lo rivela l'emittente "Cnn" citando tre fonti a conoscenza del dossier. Nel mirino dell'amministrazione del presidente Joe Biden ci sono, in particolare, le restrizioni imposte dall'app store sugli smartphone della compagnia, che controlla rigidamente le aziende terze che possono interagire con i prodotti e servizi di Apple. La compagnia di Cupertino era rimasta l'ultimo gigante del tech che non era ancora stato accusato dal governo federale di violazioni della legge sulla concorrenza. (Was)