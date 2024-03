Abruzzo: Camera commercio Gran Sasso, sostegno a Pmi aquilane e teramane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Internazionalizzazione, accesso al credito, formazione e lavoro, turismo e accessibilità. Sono questi gli asset strategici delle iniziative economiche a sostegno delle piccole e medie imprese aquilane e teramane presentate questa mattina, in conferenza stampa all'Aquila, dalla giunta della Camera di commercio Gran Sasso d'Italia, che ha destinato oltre 560 mila euro al finanziamento di cinque nuovi bandi pubblici. "La novità rispetto agli anni passati è l'erogazione di voucher lavoro fino a 175 mila euro per assunzioni e tirocini formativi presso le aziende locali". È l'annuncio della presidente Antonella Ballone, che spiega: "Nell'ambito delle nuove funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e università-lavoro, oltre che di formazione e di certificazione delle competenze, la Camera di commercio Gran Sasso d'Italia intende assumere un ruolo attivo in tema di formazione e lavoro coinvolgendo le imprese locali per contribuire allo sviluppo economico del territorio. Sono incentivabili: tirocini extracurriculari, contratti di apprendistato, nuove assunzioni, trasformazione dei contratti a tempo indeterminato e apprendistati professionalizzanti". (segue) (Gru)