Abruzzo: Camera commercio Gran Sasso, sostegno a Pmi aquilane e teramane (2)

- Ulteriori 90 mila euro sono destinati a sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese e per ampliare e diversificare i mercati di riferimento con la partecipazione alle manifestazioni fieristiche di carattere internazionale, sia in Italia che all'estero .È di 100 mila euro il plafond per sostenere l'accesso al credito delle Piccole e medie imprese, destinato all'abbattimento del tasso di interesse, fino a tre punti, relativo al finanziamento accordato dall'istituto di credito per esigenze legate alla liquidità aziendale delle imprese e per attività di investimento. Per attrarre nuovi flussi turistici anche quest'anno la somma stanziata ammonta a 100 mila euro ed è erogata a titolo di concorso spese a tour operator, agenzie di viaggio, scuole e associazioni per ospitare gruppi turistici presso le strutture ricettive della provincia di L'Aquila e Teramo. Infine, contributi pari a 100 mila euro saranno assegnati, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, alle imprese e delle attività commerciali per sostenere i costi necessari a realizzare opere di adeguamento dei locali, attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per l'acquisto di software e tecnologie per la disabilità. (Gru)