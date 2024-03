Credito: Tridico (Nexi) con transizione cashless - 21 per cento impronta di carbonio dei contanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In quanto azienda leader dei pagamenti digitali in Italia e in Europa, abbiamo la responsabilità di guidare la transizione cashless anche e soprattutto in un'ottica di sostenibilità ambientale. Del resto, gli studi affermano che in Italia i pagamenti in contante producono oltre 160 tonnellate di CO2 (soprattutto per produzione e trasporto) per assorbire le quali occorrerebbero 6,5 milioni di alberi". Lo ha detto Saverio Tridico, Group Corporate & External Affairs and Esg director di Nexi, in occasione di un evento a Milano sottolineando che, invece, "i pagamenti cashless hanno un'impronta di carbonio inferiore del 21 per cento rispetto al contante: è dunque positivo che ci sia sempre di più una transizione dalla carta fisica ai pagamenti digitali, e i nostri dati ci dicono che in Italia nel 2023 sono aumentati del 103 per cento i pagamenti mobile. Per questo lavoriamo su numerosi fronti, dall'efficientamento dei nostri Data Center al portare al 50 per cento il numero di carte realizzate con materiali riciclati, passando per Planet Care, il servizio che permette di misurare l'impatto delle proprie scelte di acquisto direttamente sull'App Nexi Pay". (Rem)