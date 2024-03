Ambiente: Confagricoltura, dal Libro Bianco del Verde risposte per far fronte a emergenza acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Semplice, ma essenziale. È l'acqua, di cui si celebra il 22 marzo in tutto il mondo la giornata, quest'anno dedicata alla pace. Fondamentale per la vita, troppa o troppo poca, è diventata una criticità globale da affrontare con urgenza e professionalità. Lo riferisce una nota di Confagricoltura. Scarsità, inquinamento, difficile accesso all'acqua rischiano di generare contrasti e tensioni anche all'interno delle diverse comunità. Serve riesaminare complessivamente i modelli di pianificazione e di governance delle città e la messa a punto di politiche e strategie mirate nelle aree rurali. In Italia gli invasi hanno una media di 60 anni, con il 70 per cento in piena funzione. Solamente l'11 per cento dell'acqua piovana viene trattenuta e la rete dell'acqua potabile perde il 42 per cento tra quella immessa e quella erogata. È diventato indispensabile ricostruire gli equilibri ecosistemici nelle aree rurali e nelle città, incentivando l'uso sostenibile delle risorse idriche. Il Libro Bianco del Verde, nato su iniziativa di Confagricoltura, Assoverde e Kèpos, in collaborazione con il Crea e gli Ordini professionali, può rispondere a quest'emergenza con proposte e soluzioni concrete. Il volume, diviso in sei sessioni, analizza le condizioni derivanti dall'assenza o dall'eccesso di acqua nelle città e negli ambienti rurali. Propone nuovi modelli di pianificazione, progettazione, gestione da attivare per mitigare i cambiamenti climatici, approfondisce buone pratiche, soluzioni e progetti innovativi per far fronte alla scarsità di risorse ed ai periodi di siccità prolungati, con gli schemi di certificazione per favorire e promuovere pratiche sostenibili e responsabili. Anche il verde urbano ed extra urbano, se applicato in modo efficiente e specialistico, potrà contribuire a mitigare queste emergenze. Alberi, aree verdi e foreste danno un contributo strategico per contrastare il dissesto idrogeologico, contribuire alla fitodepurazione e alla ricarica naturale delle falde acquifere. (Com)