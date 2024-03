Ucraina: Estonia invierà pacchetto aiuti militari di 20 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Estonia invierà all’Ucraina un pacchetto di aiuti militari del valore di 20 milioni di euro, che comprenderà cannoni anticarro, equipaggiamento per cecchini e munizioni. Lo ha affermato il ministro della Difesa estone Hanno Pevkur in un incontro a Kiev con l'omologo ucraino Rustem Umerov. “Il pacchetto di assistenza comprende cannoni anticarro senza rinculo, materiali esplosivi, vari tipi di munizioni di artiglieria, maschere antigas, equipaggiamento da cecchino e munizioni di piccolo calibro. Abbiamo messo insieme questo pacchetto concentrandoci sul portare il massimo beneficio all’Ucraina senza danneggiare le capacità di difesa dell’Estonia”, ha detto Pevkur in una dichiarazione pubblicata sul sito web del ministero della Difesa. Si informa inoltre che l'Estonia, come parte di un nuovo pacchetto di assistenza militare, invierà proiettili da 155 millimetri a Kiev come “contributo aggiuntivo dell’Estonia all’iniziativa dell’UE per fornire all’Ucraina un milione di proiettili” all’anno. La decisione di Tallinn di inviare munizioni da 155 mm, secondo il ministero della Difesa, sarà parzialmente finanziata dalla Danimarca. (Kiu)