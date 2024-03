IA: Esposito (Microsoft Italia), grande opportunità, ma occorre approccio responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intelligenza artificiale “è una grandissima opportunità che abbiamo davanti. Ovviamente non bisogna mai sottovalutare i rischi, bisogna avere un approccio responsabile”. Lo ha detto Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia, rispondendo a margine dell’Osservatorio Look4ward - Le nuove competenze per le sfide globali, in corso a Milano, presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo, aggiungendo “che noi proponiamo come Microsoft è che l’intelligenza artificiale diventi un copilota, ovvero l’uomo resti al centro con la sua importanza”. L’auspicio di Esposito è che i progressi nel campo dell’intelligenza artificiale “andranno sempre più avanti”. Poi, secondo l’ad di Microsoft Italia, “tutte le volte in cui ci sono dei grandi cambiamenti tecnologici, il mondo del lavoro cambia, alcuni lavori si espandono, si contraggono e cambiano” ha concluso. (Rem)