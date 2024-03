Irlanda: Simon Harris favorito per incarico primo ministro e leader del partito Fine Gael

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simon Harris, ministro dell'Istruzione superiore, della Ricerca e dell'Innovazione della scienza irlandese , è il favorito per diventare il prossimo primo ministro d'Irlanda, dopo che altri potenziali candidati hanno annunciato che parteciperanno alla competizione per sostituire l'attuale premier, Leo Varadkar, che ha annunciato ieri le sue dimissioni da Taoiseach e da leader del partito Fine Gael. È probabile che Harris sia l'unico candidato poiché altri politici visti come possibili contendenti, tra cui il ministro delle Imprese e del Commercio Simon Coveney, la ministra della Giustizia Helen McEntee e il ministro delle Finanze Paschal Donohoe, si sono tutti auto esclusi dalla competizione. Harris dovrebbe confermare la sua intenzione di candidarsi nella giornata odierna. (Rel)