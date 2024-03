Scuola: dirigenti FLC CGIL, da Valditara esternazioni inaccettabili su Istituto di Pioltello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dirigenti scolastici della FLC CGIL dichiarano in una nota di considerare "inaccettabili le esternazioni del Ministro Valditara sulle presunte irregolarità della delibera di adattamento del calendario scolastico dell'Istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello e le indebite pressioni esercitate in queste ore affinché venga modificata. Le scuole hanno la facoltà, prevista dalle norme istitutive dell'autonomia, di adattare il calendario scolastico regionale alle specifiche esigenze del territorio e quella esercitata dall'Istituto Comprensivo Iqbal Masih non è in contrasto con le norme vigenti". "Quello che stupisce", prosegue la nota, "è piuttosto l'accanimento dell'amministrazione scolastica nei confronti di una facoltà di cui tutte le scuole si avvalgono, con le più diverse motivazioni, anche legate alle tradizioni delle comunità educanti in cui sono presenti, come a Pioltello, molti alunni stranieri". "Gravissima", secondo i dirigenti di FLC CGIL, "appare anche la diffusione impropria e strumentale dei dati Invalsi della scuola, utilizzati per screditare il lavoro di una comunità impegnata in una realtà complessa e difficile. I dirigenti scolastici della FLC CGIL ritengono grave l'attacco alla scuola di Pioltello che è un attacco alla scuola dell'autonomia e della Costituzione. Alla scuola Iqbal Masih, ai suoi organi collegiali e al suo dirigente va la piena solidarietà e vicinanza dei dirigenti scolastici della FLC CGIL". (Com)