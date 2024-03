Pensioni: Alessandro Del Carlo alla guida del Coordinamento unitario pensionati lavoro autonomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambio alla guida del Coordinamento unitario pensionati lavoro autonomo (Cupla). L'Assemblea nazionale del Cupla, che si è tenuta a Roma all'Auditorium Giuseppe Avolio, ha sancito il passaggio di testimone tra Anap-Confartigianato e Anp-Cia. Alessandro Del Carlo diventa così il nuovo coordinatore per i prossimi due anni, prendendo il posto di Gian Lauro Rossi. "Sono onorato di assumere questo incarico, che intendo portare avanti con senso di responsabilità e grande determinazione - ha dichiarato Del Carlo - continuando a lavorare in modo congiunto e coordinato con tutte le sigle sindacali che compongono il Cupla per mettere al centro i diritti degli anziani e la loro tutela e valorizzazione all'interno della società". "Lascio con orgoglio un Coordinamento vivo e vitale - gli ha fatto eco Rossi -. Nel corso del nostro mandato, abbiamo cercato di dare maggior impulso al Cupla, anche a livello territoriale, e di unire le esigenze di rappresentanza degli anziani nei confronti istituzionali. Siamo certi che si proseguirà insieme in questa direzione". (segue) (Com)