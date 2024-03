Pensioni: Alessandro Del Carlo alla guida del Coordinamento unitario pensionati lavoro autonomo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una rotta comune segnata dalla "Carta dei valori", il manifesto lanciato dal Cupla proprio in occasione dell'Assemblea, con l'obiettivo di difendere l'integrità delle persone anziane rivendicando principi e azioni alla base di una società più giusta, inclusiva, partecipativa e solidale. Prima di tutto, il Cupla ritiene necessario l'impegno delle istituzioni e il contributo di tutti per tutelare la dignità della persona anziana, che ha diritto ad avere un'assistenza di qualità e responsabile in caso di bisogno e a condurre una vita di relazione attiva e integrata. Bisogna quindi riconoscere il ruolo fondamentale delle famiglie, che si prendono cura dei propri anziani, adottando politiche e risorse dedicate. Allo stesso tempo, tutelare il benessere degli anziani vuol dire fornire un accesso adeguato ai servizi di assistenza socio-sanitaria; garantire la sicurezza economica con programmi equi di protezione sociale, pensionistici e assistenziali; promuovere l'inclusione degli anziani, agevolando la loro partecipazione ad attività ricreative e sociali; progettare spazi pubblici accessibili; eliminare le discriminazioni territoriali assicurando servizi efficienti anche nelle aree rurali e interne. (segue) (Com)