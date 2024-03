Pensioni: Alessandro Del Carlo alla guida del Coordinamento unitario pensionati lavoro autonomo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i punti della "Carta dei valori", c'è anche la cura per l'ambiente e la transizione ecologica, con la richiesta di politiche a livello globale per mitigare i cambiamenti climatici e a livello nazionale per migliorare la qualità dell'aria, riducendo le emissioni inquinanti e rafforzando il trasporto pubblico, con lo scopo di proteggere la salute e la vita delle persone, agevolando allo stesso tempo la mobilità degli anziani. Altrettanto importante, nel manifesto del Cupla, la promozione della cultura della pace e del dialogo, della tolleranza e della non violenza, dove gli anziani, con la loro memoria storica e il bagaglio di esperienza, possono contribuire alla formazione delle nuove generazioni. Al contempo, è importante sensibilizzare la società su stereotipi e pregiudizi legati all'età e combattere l'ageismo, rendendo gli stessi anziani più attivisti e difensori dei diritti umani, partecipando anche ai processi decisionali. A tal riguardo, diventa indispensabile ridurre il "digital divide" rendendo più facili e accessibili le nuove tecnologie. "Questa Carta traccia la strada che vogliamo seguire come organizzazioni dei pensionati - ha concluso il neo coordinatore Del Carlo - per fare degli anziani il valore aggiunto della società". (Com)