Turchia-Iraq: ministro Difesa Ankara, istituiremo centro operativo congiunto contro terrorismo

22 luglio 2021

- La Turchia e l’Iraq istituiranno un centro operativo congiunto per combattere il terrorismo nelle zone di confine. Lo ha affermato il ministro della Difesa turco Yasar Guler, citato dal quotidiano filogovernativo “Daily Sabah”, in occasione di un iftar tenutosi ieri con le famiglie dei soldati caduti nella provincia di Kahramanmaras, nel sud del Paese. Sottolineando che i risultati del secondo ciclo di incontri intergovernativi organizzato la settimana scorsa a Baghdad sono stati “positivi”, Guler ha spiegato che la Turchia “si aspetta di risolvere in modo permanente i problemi di sicurezza posti dai terroristi del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) – considerato organizzazione terroristica non solo da Ankara, ma anche da Stati Uniti, Unione europea e Regno Unito - e dai loro affiliati”. Il fatto che i colloqui a Baghdad siano stati produttivi, ha osservato Guler, è confermato dalla decisione del Consiglio di sicurezza nazionale iracheno di vietare al Pkk di operare nel Paese, dichiarandolo così un gruppo “fuorilegge”. “Speriamo che d’ora in avanti avremo un lavoro maggiormente coordinato con l’Iraq” nella lotta al terrorismo, ha aggiunto Guler. (segue) (Tua)