Turchia-Iraq: ministro Difesa Ankara, istituiremo centro operativo congiunto contro terrorismo (2)

- Nel frattempo proseguono i preparativi per la visita in Iraq del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, prevista nel mese di aprile, dopo la fine del mese di Ramadan, sacro per i fedeli musulmani. Lunedì scorso, 18 marzo, il capo dello Stato ha promesso al termine di un iftar con dei militari ad Ankara che entro l’estate verrà garantita la piena sicurezza al confine con l’Iraq e sarà portato a termine il lavoro rimasto incompiuto in Siria, nell’ambito del contrasto al terrorismo. “Abbiamo iniziato a vedere i risultati positivi della nostra strategia di eliminare il terrorismo alla fonte, che abbiamo implementato pazientemente dentro e fuori i nostri confini. Con i nostri droni, le munizioni che produciamo e le nostre armi, troviamo i terroristi ovunque si trovino. Non permetteremo assolutamente a queste orde di assassini a contratto, che ora stanno morendo, alle strette e in via di estinzione, di prosperare e diventare nuovamente un problema per la nostra nazione”, aveva affermato il presidente turco. Negli ultimi anni, a seguito dello spostamento dei miliziani curdi dalle aree rurali del sud-est della Turchia verso il nord dell’Iraq, Ankara ha stabilito diverse basi in punti strategici nella catena montuosa Matin al confine, e ha intensificato gli attacchi nel Kurdistan iracheno. Come sottolinea il quotidiano “Daily Sabah”, in più di 40 anni di attività il Pkk è stato responsabile della morte di oltre 40 mila persone, tra cui anche donne e minori. (Tua)