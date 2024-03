Ucraina: Shuliak (Servitore del popolo), presidenziali impossibili durante la legge marziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è possibile organizzare le elezioni presidenziali in Ucraina mentre è ancora in vigore la legge marziale. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Rbc Ucraina" la presidente del partito Servitore del popolo, Elena Shuliak. Uno dei principali ostacoli è l'impossibilità di organizzare il voto per i militari al fronte. Inoltre, Shuliak ha spiegato che i militari soddisfano un requisito obbligatorio, quello di sospendere la loro partecipazione ai partiti politici. Pertanto, potranno vedersi ripristinato il diritto di elettorato passivo solo una volta conclusa la guerra. Shuliak ha aggiunto che circa il 20 per cento della popolazione ucraina si trova all'estero e per organizzare il voto in altri Paesi sarà necessario espandere la rete consolare, che al momento non è in grado di ospitare centinaia di migliaia di persone in Paese come Polonia o Germania. Un altro problema è che l'elenco degli elettori non è aggiornato: a parte gli ucraini fuggiti all'estero, ci sono 6,5 milioni di sfollati interni. (Kiu)