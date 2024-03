Speciale difesa: Iraq, ministero Turchia, colpiti 27 obiettivi del gruppo curdo Pkk nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Turchia hanno colpito 27 obiettivi del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) in un raid aereo lanciato nell’area settentrionale dell’Iraq. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara in un comunicato, spiegando che tra gli obiettivi colpiti figurano nascondigli, caverne e altri rifugi del Pkk, dichiarato "organizzazione terroristica" da Turchia, Stati Uniti, Regno Unito e Unione europea. L’attacco aereo è stato sferrato a seguito dell’uccisione di un militare turco da parte di un gruppo di combattenti del Pkk nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno. Nel 2022, nella regione settentrionale dell’Iraq le Forze armate di Ankara avevano lanciato l’operazione Claw-Lock (“la stretta dell’artiglio”) con l’obiettivo di eliminare il Pkk, ritenuto una minaccia nazionale. Il ministero della Difesa turco ha assicurato che “le operazioni nella regione continueranno”. Come riporta il quotidiano “Daily Sabah”, tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio i combattenti del Pkk avevano ucciso 21 militari turchi. Da allora, Ankara ha iniziato a intensificare i suoi attacchi nel Kurdistan iracheno, dove secondo i media turchi nei prossimi mesi sarà sferrata un’offensiva su larga scala. (Irb)