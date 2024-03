Speciale difesa: Algeria, arrestate 16 persone per presunto coinvolgimento in crimini di terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Algeria hanno arrestato un presunto terrorista a Bordj Badji Mokhtar, nel sud-ovest del Paese, nonché 15 persone accusate di supporto a organizzazioni terroristiche, in operazioni separate su tutto il territorio. Lo ha riferito un comunicato stampa diffuso dal ministero della Difesa algerino. Tra le persone arrestate figura Rikane el Saffah, accusato di essere attivo in gruppi terroristici all'estero. Nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata e "in continuità con gli sforzi sostenuti per contrastare la piaga del traffico di droga nel nostro Paese, i distaccamenti combinati dell'Anp (Armée nationale populaire, l’esercito algerino), in coordinamento con i servizi di sicurezza, hanno fermato 27 trafficanti di droga nel corso di operazioni condotte in tutte le regioni militari, e hanno sventato tentativi di contrabbando di 546 chilogrammi di kif (una droga simile all’hashish) dai confini con il Marocco, mentre sono state sequestrate 9586 compresse psicotrope", aggiunge il comunicato stampa del ministero. Inoltre "sono stati fermati altri 14 individui e sono stati sequestrati un kalashnikov, cinque fucili da caccia, 69.222 litri di carburante, 18 tonnellate di prodotti alimentari destinati al contrabbando e tre quintali di tabacco durante operazioni separate in tutto il Paese", prosegue il dicastero, aggiungendo che la Guardia costiera "ha sventato i tentativi di 355 persone di emigrare clandestinamente dal Paese a bordo di imbarcazioni di costruzione artigianale, mentre 1.551 clandestini di varie nazionalità sono stati arrestati in tutto il Paese". (Ala)