Speciale difesa: Iraq, ala militare partito curdo Pkk, 15 droni della Turchia abbattuti nell’ultimo anno

- Quindici droni della Turchia sono stati abbattuti nell’ultimo anno dalle milizie del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Lo hanno reso noto le Forze di difesa popolari (Hpg), ala militare del Pkk, citate dall’agenzia di stampa curdo-irachena “Rudaw”. L’ultimo drone turco sarebbe stato abbattuto lo scorso primo marzo. L’Hpg ha sottolineato di aver acquisito nuovi sistemi missilistici per abbattere i droni turchi, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. Il Pkk è stato dichiarato “organizzazione terroristica” da Turchia, Stati Uniti, Unione europea e Regno Unito. Negli ultimi anni, a seguito dello spostamento dei miliziani curdi dalle aree rurali del sud-est della Turchia verso il nord dell’Iraq, Ankara ha stabilito diverse basi in punti strategici nella catena montuosa Matin al confine, e ha intensificato gli attacchi nel Kurdistan iracheno. In più occasioni la Turchia ha esortato l’Iraq a etichettare il Pkk come organizzazione terroristica. (Irb)