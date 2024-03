Speciale difesa: Camera, sì da commissione ad acquisto droni per la Marina militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Difesa della Camera dei deputati ha approvato il programma pluriennale di acquisizione di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (Apr) di classe leggeri e tattici imbarcati sulle unità della Marina militare. E' quanto si legge in una nota. La Marina militare dunque arriverà ad acquisire fino a 14 droni, sia ad ala fissa che rotante, che saranno impiegati sulle unità di prima linea e di scorta (tipo Fremm, Ppa e pattugliatori), con l'obiettivo di raggiungere la piena integrazione con i sistemi di comando e controllo imbarcati. "L'acquisizione di questi droni - spiega il presidente della IV commissione della Camera, Nino Minardo - consentirà un deciso potenziamento delle capacità di lntelligence surveillance and reconoissance (Isr) delle nostre unità navali. Sono previsti anche il supporto logistico e i necessari corsi di addestramento per piloti, operatori di sistema, manutentori e ufficiali tecnici e interventi tecnici di ammodernamento a favore di 26 unità navali per integrare fisicamente e funzionalmente gli Apr che saranno acquisiti". (Com)