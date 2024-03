Speciale difesa: Libano, movimento sciita Amal, morto combattente nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento sciita libanese Amal – alleato di Hezbollah – ha annunciato la morte di un suo combattente "mentre compiva il suo dovere nazionale e jihadista in difesa" del sud del Libano. Secondo quanto si legge in una dichiarazione di Amal (il cui capo politico è il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri), su Telegram, l'uomo ucciso era Mohammad Ali Moussa Qomeyha. Nel frattempo, i media libanesi hanno parlato della morte di una persona e del ferimento di altre in un presunto raid delle forze di Israele sulla città di Qantara, nel sud del Libano. Dall'8 ottobre, il confine israelo-libanese è stato teatro di scontri tra le forze israeliane, da un lato, e soprattutto Hezbollah, dall'altro. Gli scontri hanno provocato la morte di oltre 230 persone appartenenti a Hezbollah, 11 miliziani di Amal, 12 del movimento palestinese della Jihad islamica e 12 del movimento islamista palestinese Hamas, oltre a 45 civili, militari dell'esercito libanese e un membro delle Forze di sicurezza interna (cioè la forza di polizia del ministero dell'Interno libanese). (Lib)