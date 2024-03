Lazio: Fermariello (Pd), Regione sfratta realtà sociale storica da San Lorenzo a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con lo sfratto della palestra di via dei Campani, una realtà storica del quartiere San Lorenzo a Roma "la Regione Lazio pone fine a un'esperienza antica e di grande qualità su un territorio difficile". Lo dichiara in una nota Carla Fermariello, consigliera capitolina del Partito democratico ed ex assessora alle politiche sociali del Municipio Roma II. "Lo sfratto inflitto all'associazione Vitattiva - aggiunge - è un atto incomprensibile e ingiusto che ci sorprende e ci addolora enormemente: proprio presso l'Asp di via dei Campani, in collaborazione con l'associazione Vitattiva, durante la pandemia è stato istituito dal Municipio II, in cui ero assessore alle politiche sociali, un vero e proprio quartier generale da cui si sono coordinati, insieme ai servizi sociali municipali, tutti gli interventi di aiuto e assistenza alla popolazione. Si è trattato di un servizio non solo municipale, perché da tutta Roma i cittadini hanno chiamato per ricevere supporto e aiuto. Sono stati distribuiti migliaia di pacchi alimentari, assistendo anche persone senza dimora o persone che vivevano in condizioni di povertà estrema in luoghi inaccessibili del territorio e sono stati attivati ben due numeri telefonici costantemente attivi a sostegno della popolazione presso cui ricevere qualunque tipo di richiesta". (segue) (Com)