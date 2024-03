Lazio: Fermariello (Pd), Regione sfratta realtà sociale storica da San Lorenzo a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rete e la collaborazione che si è creata attorno alla struttura - prosegue la consigliera del Pd Fermariello - ha coinvolto associazioni, volontari, cittadini comuni e sono stati garantiti interventi fondamentali, come per esempio la prenotazione e l'accompagnamento delle persone anziane e delle persone con disabilità presso i centri vaccinali in un periodo di gravissima crisi sanitaria. Inoltre la palestra sociale è da sempre un punto di riferimento per il quartiere e per i suoi giovani, per non parlare delle attività assicurate anche in favore della popolazione anziana di San Lorenzo e non solo. Porre fine a una esperienza e a una presenza del genere è una scelta inaccettabile. Auspichiamo un intelligente ripensamento per assicurare la continuità ad una realtà che ha saputo coinvolgere tutti per il bene della comunità garantendo una presenza di qualità con costanza e dedizione. Il mio ringraziamento, ancora oggi, va al presidente di Vitattiva e a tutti i suoi collaboratori e alle sue collaboratrici che hanno messo sempre, anche in situazione di emergenza, il proprio corpo sulla linea. L'esperienza di via dei Campani - conclude - va difesa in ogni sede a partire dall'impegno delle Istituzione per garantirne la sopravvivenza". (Com)