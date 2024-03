Nucleare: Pashinyan, energia nucleare indispensabile nella lotta ai cambiamenti climatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa decisione creerà "una solida base per una transizione graduale a un nuovo reattore al termine del periodo di funzionamento prolungato della centrale nucleare armena". "A questo proposito, l'Armenia è impegnata a sviluppare una stretta cooperazione e ad utilizzare l'esperienza sia dell'Aiea che dei Paesi partner per determinare la soluzione ottimale per sostituire il reattore esistente", ha proseguito Pashinyan. "La nostra politica trasparente e aperta sull'uso sicuro e pacifico dell'energia nucleare continuerà a guidare i nostri sforzi verso l'esplorazione di tecnologie nucleari avanzate per migliorare ulteriormente la sicurezza, l'efficienza e le prestazioni ambientali nel nostro settore dell'energia nucleare", ha evidenziato ancora il premier. (Rum)