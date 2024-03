Lavoro: Paita (Iv), inadeguatezza di Centinaio per carenza di sensibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente di turno Centinaio ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza nella conduzione dell'Aula del Senato, togliendo la parola, oltre che a me, anche alla senatrice Furlan", afferma in una nota la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "È vero che entrambe eravamo andate oltre il tempo previsto ma, vista la delicatezza dell'argomento, gli infortuni sul lavoro, il presidente Centinaio avrebbe potuto esprimere una sensibilità diversa. Tanto più che, all'ordine del giorno, non c'erano altri argomenti e quindi c'era tutta la possibilità di concludere serenamente il dibattito. Sono certa che con il presidente La Russa tutto questo non sarebbe mai accaduto", conclude. (Com)