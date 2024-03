Confagricoltura: oggi a Bruxelles per urgente modifica della Pac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Confagricoltura si riunisce nuovamente a Bruxelles, con la Giunta esecutiva presso i propri uffici nella capitale belga, in concomitanza con il Consiglio europeo. L'obiettivo - si legge in una nota - è rimarcare le richieste degli agricoltori contenute nel Documento programmatico, consegnato dall'Organizzazione alle Istituzioni europee il 26 febbraio scorso, e indirizzate a una profonda riforma dell'attuale Pac. Le recenti decisioni della Commissione hanno già accolto alcune delle istanze, tuttavia per Confagricoltura sono necessari ulteriori sforzi su alcune questioni urgenti rimaste ancora irrisolte. Il Documento programmatico redatto da Confagricoltura, tra i 10 punti cardine, contiene la richiesta di un'immediata semplificazione burocratica e un aumento del bilancio destinato all'agricoltura per affrontare l'allargamento dell'Unione a nuovi Stati membri, forti produttori agricoli. (segue) (Com)