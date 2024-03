Confagricoltura: oggi a Bruxelles per urgente modifica della Pac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo sempre stati contrari alla Pac in vigore e ora puntiamo ad accelerare i tempi per la sua revisione", sottolinea il presidente, Massimiliano Giansanti. "Serve una profonda riforma in grado di assicurare la stabilità dei mercati e il giusto reddito ai nostri agricoltori. Soprattutto in grado di assicurare una coesistenza reale tra la sostenibilità ambientale e quella economica", aggiunge. Confagricoltura chiede inoltre la sospensione dell'entrata in vigore di alcuni adempimenti burocratici, un maggiore controllo sulle importazioni ed una semplificazione amministrativa, rivendicando la necessaria reciprocità nei controlli sulle importazioni. (Com)