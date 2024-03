Milano: a Bollate accoltellano uno studente Erasmus per rapinarlo, Carabinieri arrestano due minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso martedì 19 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Rho hanno arrestato due minorenni italiani – uno del 2008 e uno del 2006 – poiché ritenuti entrambi gravemente indiziati del reato di concorso in rapina aggravata e, uno di loro, indagato per tentato omicidio e porto d’armi e oggetti atti a offendere. I provvedimenti emessi dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Milano, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, scaturiscono da un'attività investigativa condotta dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rho a seguito di un tentativo di rapina consumato il 2 febbraio scorso, intorno alle ore 23 nel sottopasso della Stazione Ferroviaria FNM “Bollate Centro”. In quell’occasione, la vittima, un giovane studente Erasmus di cittadinanza indiana è stato prima avvicinato da tre giovani i quali, dopo aver cercato di sottrargli il cellulare e i soldi in contante, lo hanno inseguito per un breve tratto, fino a che uno di loro è riuscito a raggiungerlo e gli ha sferrato due coltellate alla schiena. (segue) (Rem)