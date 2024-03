Milano: a Bollate accoltellano uno studente Erasmus per rapinarlo, Carabinieri arrestano due minorenni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito delle lesioni, il giovane veniva trasportata in prognosi riservata, in regime d’urgenza, presso l’Ospedale Niguarda di Milano, a causa dell’importante emorragia interna. Gli investigatori, grazie alle testimonianze raccolte, alla visione di immagini del sistema di videosorveglianza affiancati alle attività tradizionali di controllo del territorio, hanno ricostruito la dinamica dell’evento, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati. Contestualmente all’esecuzione dell’ordinanza, i militari hanno perquisito sia le abitazioni dei due destinatari della misura e, inoltre, del terzo componente del gruppo, anche lui minorenne e gravemente indiziato. Tali operazioni consentivano di ritrovare gli stessi indumenti utilizzati da tutti e tre gli indagati per compiere la tentata rapina, circostanza che ha corroborato il quadro probatorio ricostruito dagli inquirenti. (Rem)