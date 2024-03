Napoli: movimento neoborbonico, con autonomia differenziata micro-stati autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È difficile parlare ancora di un'Italia unita nel 2024, ma non perché lo diciamo noi che vorremmo essere trattati come gli altri italiani, ma per come la politica tratta il Sud da 163 anni. Se l'autonomia differenziata dovesse passare, si arriverà a dei 'micro-stati autonomi' e sarebbe l'ennesima catastrofe per il Sud, forse l'ultima". E' quanto sottolineato in una nota da Emilio Caserta, responsabile giovanile del Movimento neoborbonico. "Negli ultimi vent'anni sono partiti circa due milioni di meridionali: praticamente la questione meridionale sarà risolta perchè finiranno i meridionali. Altro che "i meridionali non hanno voglia di lavorare" quando poi andiamo fuori ricopriamo ruoli importanti e di eccellenza. Ho amici e parenti quasi tutti al Nord e come me, tantissimi ha aggiunto -. La volontà dal 1861? Non far sviluppare il Sud. Insomma qual è stato il giovamento di questa unità d'Italia per il Mezzogiorno? Dalla menzogna della conquista mascherata per unità, ora le classi politiche, da destra a sinistra, porteranno a compimento ciò che hanno deciso, e votato, per anni. Arriveremo alle gabbie salariali per la sanità, per l'istruzione e per altre importanti professioni? Questa è la fine del Sud, e sarà la fine dell'Italia. Altro che monarchici e secessionisti (come ci dipingono) l'Italia è già divisa nei diritti, nelle opportunità e a breve lo sarà su carta, per legge". (Ren)