Ucraina: Iohannis, Romania non renderà pubblici dettagli aiuti militari, troppo vicini a fronte

- La Romania "non specificherà esattamente che tipo di sostegno militare daremo all'Ucraina, visto che il nostro Paese è vicino al fronte". Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis a Bruxelles prima entrare ai lavori del Consiglio europeo. "Semplicemente non mi sembra utile rendere pubblici i dettagli sugli aiuti militari o su dove si addestra l'esercito ucraino. Siamo vicini al fronte", ha detto il capo dello stato. Tali misure, ha sottolineato, "vengono approvate nelle sedi competenti e gestite con grande responsabilità". Iohannis ha menzionato il centro di adestramento Fetesti, nel sud della Romania, dove è previsto l'addestramento dei piloti ucraini sugli aerei F-16. Nel frattempo lunedì gli Uffici riuniti della Camera dei Deputati e del Senato hanno preso atto della lettera del presidente Iohannis in cui informava il Parlamento "di aver approvato il transito di attrezzature e beni materiali donati dalla Finlandia all'Ucraina e e l'addestramento di circa 50 militari ucraini". (Rob)