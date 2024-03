Gaza: Rutte, Israele non proceda con attacco a Rafah e permetta ingresso 500 camion al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele non deve procedere con l'azione militare a Rafah e deve permettere l'ingresso di maggiori aiuti umanitari a Gaza, fino al passaggio di 500 camion al giorno. È su questo che si concentreranno le discussioni del vertice europeo di Bruxelles, secondo il premier olandese Mark Rutte. "Tutta l'enfasi deve essere sui colloqui in Qatar e sull'Egitto, che lavorano sul modo di avere una pausa di sei settimane nei combattimenti in modo che gli ostaggi possano uscire e che gli aiuti di massa possono entrare, ma penso che oggi i colloqui si concentreranno su altri due temi", ha detto. In primo luogo, ha sottolineato, sulla richiesta a Israele di non lanciare "un'offensiva a Rafah, perché sarebbe un disastro umanitario. Quindi è fondamentale che chiediamo a Israele di non farlo e di fare in modo che un massiccio afflusso di beni umanitari a Gaza avvenga, se possibile, nel contesto di questa pausa di sei settimane", ha proseguito Rutte. (Beb)