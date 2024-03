Ostia: Mattarella visita Punto Luce delle Arti di Save the Children

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato oggi il Punto Luce delle Arti di Ostia Ponente di Save the Children. Il presidente è stato accolto da bambine, bambini e adolescenti che frequentano il Punto Luce e da alcuni alunni e docenti del Centro di formazione professionale Ciofs Fp Lazio Ets e dell'Istituto comprensivo Via Giuliano da Sangallo, che collaborano abitualmente con il centro educativo. Sono stati proprio le ragazze e i ragazzi a guidare il presidente nella visita del centro, in particolare negli spazi dedicati all'invito alla lettura, i laboratori di musica, fumetto e artigianato, prima di fermarsi nell'auditorium per un incontro conclusivo. Qui bambini, bambine e giovani sono intervenuti raccontando al capo dello Stato le loro storie, le esperienze, i loro desideri e aspirazioni, per un presente e un futuro più giusti, con maggiori opportunità, superando gli ostacoli delle disuguaglianze territoriali e sociali, partendo dai diritti che la nostra Costituzione garantisce loro. (segue) (Rin)