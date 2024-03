Ostia: Mattarella visita Punto Luce delle Arti di Save the Children (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La visita di oggi testimonia la grande attenzione che il presidente Mattarella dedica all'ascolto dei più giovani. È un segnale particolarmente importante qui, a Ostia Ponente dove, pur tra mille difficoltà, i ragazzi e le ragazze sono impegnati in un progetto di trasformazione del quartiere, per arricchirlo di opportunità a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, insieme a tante realtà civiche, Save the Children e con la collaborazione delle istituzioni locali", ha dichiarato Claudio Tesauro, presidente di Save the Children Italia. "Questa visita ci onora e assume per noi un significato particolare, visto che proprio quest'anno ricorrono dieci anni da quando Save the Children introdusse, in Italia, il tema della ‘povertà educativa’ e diede vita alla rete dei ‘Punti Luce’, centri educativi che sorgono nelle aree più svantaggiate, per offrire a tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti la possibilità di apprendere, confrontarsi con gli altri, sperimentarsi e far fiorire i propri talenti. Le periferie urbane, dove si concentrano tante famiglie con bambini, spesso non offrono spazi, stimoli e opportunità adeguati alla crescita, alimentando isolamento e marginalità. In questi contesti, tuttavia, incontriamo ragazze e ragazzi pieni di risorse e talento e crediamo sia fondamentale alimentare la fiducia nelle loro capacità e incoraggiare concretamente le loro aspirazioni per il futuro. E questo è possibile soltanto attraverso un grande investimento nel sistema educativo, formale e non formale, cruciale per il futuro del nostro Paese", ha concluso Claudio Tesauro. (Rin)