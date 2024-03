Lavoro: D'Alessio (Azione), per sicurezza servono più risorse e più prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza sul lavoro "si affronta intervenendo innanzitutto sul piano della prevenzione. Servono più risorse e serve un diverso approccio culturale". Lo ha detto Antonio D'Alessio, deputato di Azione, intervenendo in Aula alla Camera sull'informativa del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla tragedia di Firenze. "Il tema della tutela e delle garanzie dei lavoratori - ha aggiunto il parlamentare - va messo al centro delle decisioni legislative e regolamentari. Bisogna rivedere la catena di appalti e subappalti. Occorre intervenire sul rafforzamento degli strumenti di protezione, sulla formazione, sui controlli per il rispetto delle corrette procedure. Ma allo stesso tempo è necessario intervenire anche sul piano culturale, contro quella logica del profitto a tutti i costi che spesso porta a risparmiare su tempi e sicurezza, a ridurre al minimo i costi, solo per aumentare i guadagni. Perché tutto questo lo si paga poi in maniera drammatica in termini di vite umane". (segue) (Rin)