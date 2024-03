Ucraina: Slovacchia e Ungheria non si uniscono a iniziativa ceca per acquisto munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia e l’Ungheria non si uniranno all’iniziativa della Repubblica Ceca per l’acquisto di munizioni di artiglieria a favore dell’Ucraina. Lo hanno detto i ministri degli Esteri di Bratislava e Budapest, Juraj Blanar e Peter Szijjarto, oggi a Praga per una riunione ministeriale del Gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria – V4). “Pensiamo che il conflitto non abbia una soluzione militare”, ha detto Blanar, sottolineando che il suo Paese continuerà comunque a fornire aiuti umanitari. “La nostra posizione è nota e non c’è ragione di modificarla”, ha aggiunto Szijjarto. “L’Ungheria non ha inviato e non invierà armi all’Ucraina. Non ci uniremo a nessuna iniziativa che fornisca armi a Kiev”, ha proseguito il capo della diplomazia di Budapest. (Vap)