Ue: Cia, su grano serve maggiore protezione

- "L'Europa dà il via a una serie di misure che sosterranno la produzione di mangimi da parte di diversi Paesi, ma resta inerte e silente rispetto a quanto sta accadendo in Italia". A lanciare l'allarme è il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, che spiega: "Il valore del grano duro, prodotto dai nostri cerealicoltori, ha subito un vero tracollo, dimezzandosi nell'arco di un anno anche a causa delle importazioni massicce da nazioni come Russia e Kazakistan". (segue) (Rin)