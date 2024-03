Bulgaria: Weber (Ppe), per stabilità Paese e Ue attenersi all'accordo su Gabriel primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bulgaria “il governo si trova ancora in una situazione di difficoltà" e "voglio fare appello alla responsabilità di tutti: il nostro partito ha votato a favore di Denkov e c’era un accordo sul fatto che Mariya Gabriel sarebbe diventata primo ministro” e per questo “tutti devono agire in modo responsabile e attenersi all’accordo raggiunto 9 mesi fa nell’interesse della stabilità della Bulgaria e dell’Europa”. Lo ha detto il presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, a margine del prevertice del partito a Bruxelles.(Beb)