Venezuela: segretario generale Osa su arresti oppositori, repressione unica arma del regime

- La repressione degli oppositori in Venezuela è "l'unica arma del regime". Lo ha scritto il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro, su X. "Condanniamo la detenzione arbitraria di Henry Alviarez e Dignora Hernandez del partito Vente Venezuela. Ancora una volta il regime mostra che la sua unica arma elettorale è attaccare con sempre maggiore repressione", ha scritto Almagro. "Ci uniamo all'appello per la liberazione dei dirigenti di Vente Venezuela arrestati arbitrariamente e per la fine della persecuzione politica contro i militanti" del partito. (segue) (Vec)