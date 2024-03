Venezuela: segretario generale Osa su arresti oppositori, repressione unica arma del regime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli arresti comminati dalla procura generale contro alti dirigenti del partito di opposizione Vente Venezuela, alla vigilia del termine per depositare le candidature alle presidenziali, sono prova di una volontà di impedire il confronto democratico e una soluzione pacifica alla crisi politica. Lo ha detto Maria Corina Machado, leader del partito, poche ore dopo la notizia degli ordini di arresto diretti al coordinatore organizzativo Henry Alviarez e alla dirigente Dignora Hernandez, accusati - assieme ad altri sei funzionari - di aver ordito piani sovversivi con "bagni di sangue" in tutto il Paese. "Il regime vuole chiudere la strada della pace e il percorso elettorale perché non ha modo di vincere", ha detto Machado nel corso di una affollata conferenza stampa presso la sede del partito. "Questo è un segno di profonda debolezza perché sanno di aver perso. Se pensano che con queste azioni mi isoleranno e mi lasceranno sola, sia chiaro, la nostra squadra è il Venezuela e ogni giorno ci sono più motivi per continuare a lottare", ha spiegato. (segue) (Vec)