Venezuela: segretario generale Osa su arresti oppositori, repressione unica arma del regime (3)

- Nel mirino della procura sono finiti il coordinatore organizzativo e la dirigente di Vente Venezuela, rispettivamente Henry Alviarez e Dignora Hernandez. Gli arresti sono parte di un filone di indagine su presunti piani di sovversione, portato avanti dal procuratore generale, Tarek William Saab. In questo caso, le prove sono contenute in una "confessione" resa in video da Emilio Brandt Ulloa, un altro dirigente di Vente Venezuela arrestato un paio di settimane fa. L'uomo parla di un piano per "assaltare la caserme, sobillare la strada e immergere il Paese nel sangue". I cospiratori, tra gennaio e febbraio, si sarebbero mossi per convincere i militari in esilio a muovere verso il Paese prendendo il controllo delle caserme, fomentare manifestazioni e proteste di massa per aumentaare la pressione internazionale allo scopo di "abilitare Machado". Il tutto con il finanziamento di ong in grado di muovere migliaia di dollari, sotto la supervisione di due noti oppositori in esilio, Julio Borges e Antonio Ledezma. (Vec)