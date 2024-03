Difesa: Weber (Ppe), necessario difendere pace e democrazia, rafforzare produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’incontro di oggi “ci saranno due temi sul tavolo" e uno di questi "è la sicurezza, dobbiamo essere forti e difendere la libertà, la pace e la democrazia in Ue” per questo “vogliamo rafforzare la produzione di munizioni e di beni per la difesa in Ue” anche “comprando armamenti e munizioni da tutto il mondo”. Lo ha detto il presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, a margine del prevertice del partito a Bruxelles. (Beb)