Mafie: Ciani (Demos), alla manifestazione "Roma città libera" per affermare impegno legalità

- Presente alla manifestazione "Roma città libera" con don Ciotti e tanti "che lavorano per liberare la società da mafie e violenza – afferma il una nota Paolo Ciani, capogruppo capitolino di Demos e deputato – perché la presenza è un atto concreto per esprimere la condivisione di ideali e valori. Sono qui - dice- come uomo, come cittadino, come consigliere e come deputato. Sono qui perché anche la mia azione umana e politica è sempre orientata alla libertà dalla mafia, dalla criminalità, da ogni forma di violenza, intimidazione e ricatto. Dall'Esquilino al Circo Massimo stiamo percorrendo le strade della nostra meravigliosa capitale, insieme alle famiglie delle vittime, alcune conosciute personalmente in Campania e in Calabria. Siamo qui al loro fianco, con i colori di Libera e quelli della pace per affermare la volontà di Roma ad essere una città libera. C'è un tempo per l'impegno sul campo, nelle aule dove si governa, nei tribunali, nelle scuole per diffondere una cultura di legalità, e c'è un tempo di presenza che è monito e sottolineatura della linea di azione di ciascuno di noi" conclude Ciani. (Com)