Balcani: nella regione il candidato Davankov batte Putin nel voto tra i cittadini russi per le presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella regione dei Balcani occidentali, il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto una maggioranza dei voti dei propri concittadini all'estero solo in Bosnia Erzegovina. Secondo la stampa di Sarajevo, su 158 cittadini russi che hanno usufruito del diritto di voto nel Paese, 122 di loro hanno dato la loro preferenza all'attuale presidente russo. Per quanto riguarda il resto della regione dei Balcani, nella capitale montenegrina Podgorica, dai 1.500 russi con diritto di voto Putin ha ricevuto invece l'8,4 per cento delle preferenze, mentre Vladislav Davankov (Nuova gente) ha ricevuto il maggior numero di voti con una percentuale del 68 per cento. Nella capitale della Croazia, Zagabria, gli aventi diritto al voto erano 328; di questi 102 hanno votato per Putin, ovvero il 31 per cento, mentre il maggior numero di voti è andato a Davankov, ovvero 158 voti (il 48 per cento). Risultati simili si sono verificati nella capitale slovena, Lubiana: su 510 russi aventi diritto al voto, 183, ovvero il 24 per cento, hanno votato per Putin, mentre 378 hanno votato per Davankov, ovvero il 51 per cento. Alcuni giorni fa la stampa di Belgrado aveva annunciato che in Serbia la percentuale assegnata dai russi al presidente Putin era stata del 10,8 per cento. Su 3.824 schede valide, Vladislav Davankov ha ricevuto il maggior numero di voti, con una percentuale del 67,4 per cento. (Seb)