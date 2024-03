Cina-Francia: forum sullo sviluppo sostenibile si conclude con accordi per oltre 8 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita, non confermata dai canali ufficiali, coinciderebbe con il 60mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Francia. Secondo anonime fonti citate dall'edizione europea del quotidiano "Politico", Parigi rivolgerà a Xi un'accoglienza "cauta", dato il clima di crescente competizione economica e commerciale tra la Cina e i Paesi occidentali e il "partenariato senza limiti" proclamato dalla Cina con la Russia di Vladimir Putin. Inoltre, la Francia potrebbe chiedere "reciprocità nelle relazioni con la Cina, in particolare nell'area chiave della transizione ecologica". Secondo "Politico", la Cina starebbe inoltre tentando di convincere l'Europa a non estromettere la Russia dai futuri negoziati di pace per l'Ucraina, che potrebbero tenersi in Svizzera. Pechino avrebbe ventilato la possibilità di disertare i colloqui se non vi prenderà parte anche la Russia. (Cip)