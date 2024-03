Mafie: Casellati, il governo non abbasserà mai la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giornata nazionale della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti delle mafie "oggi ci ricorda che la battaglia per la legalità non è ancora vinta. Le organizzazioni mafiose continuano a condizionare i nostri territori e la nostra economia. Il governo non abbasserà mai la guardia. Solo quando avremo sradicato completamente la criminalità organizzata dal Paese potremo dire di aver onorato la memoria dei nostri martiri della legalità. A tutti i servitori dello Stato che ogni giorno combattono per un’Italia più sicura, libera e giusta, rinnovo il mio ringraziamento". Lo dichiara il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. (Rin)